Цаплинова (Фёдоровна) Мария Федотовна/Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Фёдоровна) Мария Федотовна/Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1905

Сын: Цаплинов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Цаплинов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
11.07.1906

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Цаплинов Яков Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Зинаида Яковлевна

Отец ребёнка: Цаплинов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
12.06.1910

Сын: Цаплинов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Цаплинов Яков Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.08.1913

Дочь: Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Цаплинов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Анфиса Яковлевна

Отец ребёнка: Цаплинов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
16.02.1915

Дочь: Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Цаплинов Яков Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.08.1917

Сын: Цаплинов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Цаплинов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
02.03.1919

Дочь: Кальмина Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Цаплинов Яков Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1958
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