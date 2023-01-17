Цаплинова (Фёдоровна) Мария Федотовна/Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1905
Сын: Цаплинов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Цаплинов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
11.07.1906
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Цаплинов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Зинаида Яковлевна
Отец ребёнка: Цаплинов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
12.06.1910
Отец ребёнка: Цаплинов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
25.08.1913
Дочь: Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Цаплинов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Анфиса Яковлевна
Отец ребёнка: Цаплинов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1915
Дочь: Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Цаплинов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
03.08.1917
Сын: Цаплинов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Цаплинов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
02.03.1919
Дочь: Кальмина Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Цаплинов Яков Васильевич
Смерть
1958