Кальмина (Цаплинова) Антонина Яковлевна
Место рожденияСелитьба, Нижегородская область, Россия
Дата рождения02.03.1919
Дата смерти27.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1919
Селитьба, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
25.07.1948
Сын: Кальмин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кальмин Александр Алексеевич
Селитьба
Рождение ребёнка
23.04.1950
Сын: Кальмин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Кальмин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.06.1951
Селитьба
Рождение ребёнка
05.11.1953
Селитьба, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
06.05.1960
Селитьба
Смерть
27.01.1990
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область