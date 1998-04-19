Кальмина (Цаплинова) Антонина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальмина (Цаплинова) Антонина Яковлевна

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Место рождения

Селитьба, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

02.03.1919

Дата смерти

27.01.1990

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

1948 г.р.
1950 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1919

Отец: Цаплинов Яков Васильевич

Мать: Цаплинова Мария Федотовна/Фёдоровна

Селитьба, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
25.07.1948

Сын: Кальмин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кальмин Александр Алексеевич

Селитьба
Рождение ребёнка
23.04.1950

Сын: Кальмин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Кальмин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
27.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальмин Александр Алексеевич

Селитьба
Рождение ребёнка
05.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальмин Александр Алексеевич

Селитьба, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
06.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальмин Александр Алексеевич

Селитьба
Смерть
27.01.1990
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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