Штыров Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штыров Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1907

Дата смерти

02.08.1943

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1907

Отец: Штыров Андрей Васильевич

Мать: Штырова Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штырова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штырова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
07.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штырова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штырова Татьяна Ивановна

Смерть
02.08.1943
Похороны
Неизвестно
Орловская обл., Россия
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