Штыров Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1907
Дата смерти02.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1907
Рождение ребёнка
03.08.1931
Рождение ребёнка
26.05.1936
Рождение ребёнка
07.02.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штырова Татьяна Ивановна
Смерть
02.08.1943
Похороны
Неизвестно
Орловская обл., Россия