Штырова (Резвякова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штырова (Резвякова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1911

Дата смерти

15.04.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штыров Александр Андреевич

Рождение ребёнка
26.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штыров Александр Андреевич

Рождение ребёнка
07.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штыров Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штыров Александр Андреевич

Смерть
15.04.1971
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