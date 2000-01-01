Штырова (Резвякова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1911
Дата смерти15.04.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1931
Рождение ребёнка
26.05.1936
Рождение ребёнка
07.02.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.1971