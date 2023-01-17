(Сгибнева) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сгибнева) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

16.05.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Сгибнев Дмитрий Никитич

Мать: Сгибнева Ирина Степановна

Рождение ребёнка
10.01.1857

Сын: Солдаткин Иван Андрианов

Отец ребёнка: Солдаткин Андриан Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.03.1858

Отец ребёнка: Солдаткин Андриан Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.04.1859

Отец ребёнка: Солдаткин Андриан Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1860

Дочь: Варвара Андрианова

Отец ребёнка: Солдаткин Андриан Иванович

Рождение ребёнка
24.04.1863

Отец ребёнка: Солдаткин Андриан Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.03.1866

Дочь: Матрона Андрианова

Отец ребёнка: Солдаткин Андриан Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.03.1868

Отец ребёнка: Солдаткин Андриан Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.06.1869

Отец ребёнка: Солдаткин Андриан Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.10.1870

Дочь: Анастасия Андриянова

Отец ребёнка: Солдаткин Андриан Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.08.1873

Дочь: Панкратова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Солдаткин Андриан Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдаткин Андриан Иванович

Смерть
16.05.1914
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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