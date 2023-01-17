(Сгибнева) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти16.05.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Сгибнев Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
10.01.1857
Отец ребёнка: Солдаткин Андриан Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1858
Рождение ребёнка
28.04.1859
Рождение ребёнка
01.12.1860
Дочь: Варвара Андрианова
Отец ребёнка: Солдаткин Андриан Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1863
Рождение ребёнка
17.03.1866
Дочь: Матрона Андрианова
Отец ребёнка: Солдаткин Андриан Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1868
Рождение ребёнка
22.06.1869
Рождение ребёнка
20.10.1870
Дочь: Анастасия Андриянова
Отец ребёнка: Солдаткин Андриан Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1873
Дочь: Панкратова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Солдаткин Андриан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.1914
Причина смерти: Естественная смерть/старость