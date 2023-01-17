Сгибнева Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти19.01.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сгибнев Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1871
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: удушье