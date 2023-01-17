Сгибнева Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнева Ирина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

19.01.1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Сгибнев Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Никитич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Сгибнев Дмитрий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сгибнев Дмитрий Никитич

Смерть
19.01.1871
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: удушье
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