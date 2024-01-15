Бочкарёва Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Фрол Васильев

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Бочкарёва) Аксинья Фролова

Отец ребёнка: Бочкарёв Фрол Васильев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Думнов (Бочкарёв) Максим Фролов

Отец ребёнка: Бочкарёв Фрол Васильев

Смерть
Неизвестно

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