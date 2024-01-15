Бочкарёва Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Бочкарёва) Аксинья Фролова
Отец ребёнка: Бочкарёв Фрол Васильев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Думнов (Бочкарёв) Максим Фролов
Отец ребёнка: Бочкарёв Фрол Васильев
Смерть
Неизвестно