Думнова Екатерина Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова Екатерина Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

27.02.1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Думнов Максим

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1820

Сын: Думнов Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1823

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
27.02.1865
Причина смерти: Чахотка
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