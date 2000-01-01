Думнова Екатерина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти27.02.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Думнов Максим
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1820
Сын: Думнов Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
27.02.1865
Причина смерти: Чахотка