Думнов (Бочкарёв) Козьма Флоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДумнов (Бочкарёв) Козьма Флоров

Думнов (Бочкарёв) Козьма Флоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

14.11.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Бочкарёв Фрол Васильев

Мать: Думнова (бочкарёва) Екатерина Семёнова

Бракосочетание
13.02.1848

Жена: Думнова (бочкарёва) Татьяна Андрианова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.03.1850

Дочь: Дарья Козьмина

Мать ребёнка: Думнова (бочкарёва) Татьяна Андрианова

Смерть
14.11.1899
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close