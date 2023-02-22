Думнов (Бочкарёв) Козьма Флоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти14.11.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
13.02.1848
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.03.1850
Дочь: Дарья Козьмина
Мать ребёнка: Думнова (бочкарёва) Татьяна Андрианова
Смерть
14.11.1899
Причина смерти: Естественная смерть/старость