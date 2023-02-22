Думнова (Бочкарёва) (Телелюева) Татьяна Андрианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти19.08.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Телелюев Андреян Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
13.02.1848
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.03.1850
Дочь: Дарья Козьмина
Отец ребёнка: Думнов (бочкарёв) Козьма Флоров
Смерть
19.08.1909
Причина смерти: Естественная смерть/старость