Думнова (Бочкарёва) (Телелюева) Татьяна Андрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Бочкарёва) (Телелюева) Татьяна Андрианова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

19.08.1909

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Телелюев Андреян Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
13.02.1848

Муж: Думнов (бочкарёв) Козьма Флоров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.03.1850

Дочь: Дарья Козьмина

Отец ребёнка: Думнов (бочкарёв) Козьма Флоров

Смерть
19.08.1909
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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