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Телелюев Андреян Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Телелюев Александр Фёдоров

Мать: Телелюева Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
1811

Сын: Телелюев Николай Андреянов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1814

Сын: Телелюев Никифор Андреянов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Горбунова Евгения Андриянова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Думнова (бочкарёва) Татьяна Андрианова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Андриянова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1841
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