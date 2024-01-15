Телелюев Андреян Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Рождение ребёнка
1811
Сын: Телелюев Николай Андреянов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1814
Сын: Телелюев Никифор Андреянов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Горбунова Евгения Андриянова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Думнова (бочкарёва) Татьяна Андрианова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Андриянова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1841