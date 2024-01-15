Телелюев Александр Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Телелюев Фёдор Фролов
Мать: Телелюева Марья Фёдорова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Телелюев Андреян Александрович
Мать ребёнка: Телелюева Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Телелюев Назар Александров
Мать ребёнка: Телелюева Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1812
Сын: Телелюев Николай Александров
Мать ребёнка: Телелюева Анна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Телелюева Анна Тимофеева
Смерть
1830