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Телелюев Александр Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Телелюев Фёдор Фролов

Мать: Телелюева Марья Фёдорова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Телелюев Андреян Александрович

Мать ребёнка: Телелюева Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
1793

Сын: Телелюев Назар Александров

Мать ребёнка: Телелюева Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
1812

Сын: Телелюев Николай Александров

Мать ребёнка: Телелюева Анна Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева Анна Тимофеева

Смерть
1830
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