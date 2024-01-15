Телелюева Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелелюева Анна Тимофеева

Телелюева Анна Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев Александр Фёдоров

Рождение ребёнка
1791

Сын: Телелюев Андреян Александрович

Отец ребёнка: Телелюев Александр Фёдоров

Рождение ребёнка
1793

Сын: Телелюев Назар Александров

Отец ребёнка: Телелюев Александр Фёдоров

Рождение ребёнка
1812

Сын: Телелюев Николай Александров

Отец ребёнка: Телелюев Александр Фёдоров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.