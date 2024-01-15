Телелюева Анна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Телелюев Андреян Александрович
Отец ребёнка: Телелюев Александр Фёдоров
Рождение ребёнка
1793
Сын: Телелюев Назар Александров
Отец ребёнка: Телелюев Александр Фёдоров
Рождение ребёнка
1812
Сын: Телелюев Николай Александров
Отец ребёнка: Телелюев Александр Фёдоров
Смерть
Неизвестно