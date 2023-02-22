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Телелюев Никифор Андреянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Телелюев Андреян Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1838

Сын: Телелюев Василий Никифоров

Мать ребёнка: Телелюева Миланья Еремеева

Рождение ребёнка
15.04.1841

Сын: Телелюев Самсон Никифоров

Мать ребёнка: Телелюева Миланья Еремеева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.06.1842

Дочь: Ефимия Никифорова

Мать ребёнка: Телелюева Миланья Еремеева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.01.1845

Сын: Телелюев Павел Никифоров

Мать ребёнка: Телелюева Миланья Еремеева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.02.1850

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Телелюева Миланья Еремеева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Телелюев Иван Никифоров

Мать ребёнка: Телелюева Миланья Еремеева

Смерть
Неизвестно
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