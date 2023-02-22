Телелюев Никифор Андреянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Телелюев Андреян Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1838
Сын: Телелюев Василий Никифоров
Мать ребёнка: Телелюева Миланья Еремеева
Рождение ребёнка
15.04.1841
Сын: Телелюев Самсон Никифоров
Мать ребёнка: Телелюева Миланья Еремеева
Рождение ребёнка
12.06.1842
Дочь: Ефимия Никифорова
Мать ребёнка: Телелюева Миланья Еремеева
Рождение ребёнка
13.01.1845
Мать ребёнка: Телелюева Миланья Еремеева
Рождение ребёнка
18.02.1850
Дочь: Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Телелюева Миланья Еремеева
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Телелюева Миланья Еремеева
Смерть
Неизвестно