Телелюева Миланья Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Телелюев Василий Никифоров
Отец ребёнка: Телелюев Никифор Андреянов
Рождение ребёнка
15.04.1841
Сын: Телелюев Самсон Никифоров
Отец ребёнка: Телелюев Никифор Андреянов
Рождение ребёнка
12.06.1842
Дочь: Ефимия Никифорова
Отец ребёнка: Телелюев Никифор Андреянов
Рождение ребёнка
13.01.1845
Отец ребёнка: Телелюев Никифор Андреянов
Рождение ребёнка
18.02.1850
Дочь: Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Телелюев Никифор Андреянов
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Телелюев Никифор Андреянов
Смерть
До 1858