Телелюева Миланья Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева Миланья Еремеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Телелюев Василий Никифоров

Отец ребёнка: Телелюев Никифор Андреянов

Рождение ребёнка
15.04.1841

Сын: Телелюев Самсон Никифоров

Отец ребёнка: Телелюев Никифор Андреянов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.06.1842

Дочь: Ефимия Никифорова

Отец ребёнка: Телелюев Никифор Андреянов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.01.1845

Сын: Телелюев Павел Никифоров

Отец ребёнка: Телелюев Никифор Андреянов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.02.1850

Дочь: Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Телелюев Никифор Андреянов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Телелюев Иван Никифоров

Отец ребёнка: Телелюев Никифор Андреянов

Смерть
До 1858
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