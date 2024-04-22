Гусева (Телелюева) Евдокия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева (Телелюева) Евдокия Никифорова

Гусева (Телелюева) Евдокия Никифорова

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.02.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1850

Отец: Телелюев Никифор Андреянов

Мать: Телелюева Миланья Еремеева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.01.1874

Муж: Гусев Иван Григорьевич

ЗАГС Селитьба
Рождение ребёнка
22.12.1875

Сын: Гусев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.09.1877

Дочь: Пелагия Иванова

Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.08.1879

Сын: Гусев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.02.1882

Сын: Гусев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.04.1884

Сын: Гусев Василий Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.02.1886

Дочь: Марианна Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.08.1888

Сын: Гусев Максим Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close