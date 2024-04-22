Гусева (Телелюева) Евдокия Никифорова
Место рождения
Дата рождения18.02.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1850
Бракосочетание
09.01.1874
ЗАГС Селитьба
Рождение ребёнка
22.12.1875
Сын: Гусев Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
20.09.1877
Дочь: Пелагия Иванова
Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
26.08.1879
Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
04.02.1882
Сын: Гусев Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
05.04.1884
Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
12.02.1886
Дочь: Марианна Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
06.08.1888
Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно