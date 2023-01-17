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Лихарев Дмитрий Яковлев

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Место рождения

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Лихарев Яков Алексеев

Мать: Лихарева Татьяна Васильева

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Место жительства
1806
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1806 года села Тимонино в доме 2 за №3 числится сын дьячка Якова Алексеева, Дмитрий - 2 года. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д.796 ч.3 л.187 Исповедальная ведомость 18... Показать все
Место жительства
02.01.1816
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Согласно ревизской сказке священно-церковнослужителей 1816 года села Никольское в доме №3 числится сын дьячка Якова Алексеева, Дмитрий - по предыдущей сказке - 6 лет, по данной - 11 лет, обучается в Д... Показать все
Место жительства
1819
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Согласно клировой ведомости 1819 года села Тимонино числится сын дьячка Якова Алексеева, Дмитрий - 15 лет. Обучается в Дмитровском училище. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1630 ч.4 лл.117об.-118об. К... Показать все
Работа или профессия
Между 22.10.1821 и 28.09.1823
с. Теплово (Тешилово?) Дмитровского уезда
Сперва в 1821 году октября 22 дня определен был Преосвященным Афанасием Епископом Дмитровским Дмитровского уезда к церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Теплова в пономаря, в которой в стихарь посв... Показать все
Образование
1821
Окончил Дмитровское уездное училище высшее отделение.
Работа или профессия
Между 28.09.1823 и 1858
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Потом в 1823 году сентября 28 дня, тем же Преосвященным Афанасием Дмитровским переведен в означенную Троицкую, что в селе Купавна церковь в пономаря. На что из Московской Духовной консистории указ им... Показать все
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Финикова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Покровская Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Соловьева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Лихарев (троицкий) Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
02.08.1833

Дочь: Даниловская Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
(ЦХД до 1917 года ф.203 оп.745 д.1372 Метрическая книга села Купавны 1833 год).
Рождение ребёнка
18.01.1836

Сын: Лихарев Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Лихарев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лихарев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Место жительства
1839
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно клировой ведомости 1839 года села Купавны числится пономарь Дмитрий Яковлев Лихарев. (Книга)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Лихарев Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Лихарев Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Место жительства
1848
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ведомости о церквях Бронницкого и Богородского уезда 1848 года числится пономарь Дмитрий Яковлев Лихарев 42 лет, родился в Московской губернии Богородского уезда в селе Тимонино, из духовного... Показать все
Место жительства
16.09.1850
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке священно-церковнослужителей и их семей села Купавна 1850 года числится пономарь Дмитрий Яковлев Лихарев - 43 года. (КНИГА).
Место жительства
1855
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1855 года села Купавны за №9 числится пономарь Дмитрий Яковлев - 51 год. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д. л.627 Исповедальная ведомость села Купавны 1855 год)
Место жительства
02.12.1857
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке 1857 года священно-церковнослужителей числится пономарь Дмитрий Яковлев Лихарев - 53 года. (книга)
Место жительства
24.09.1862
Медведково, Ростокинская волость, Московский уезд
Согласно исповедальной ведомости в доме № 2 числится дьячок Дмитрий Яковлев Лихарев – 59 лет. Жена его Александра Семенова – 52 года. Дети их: Алексей – 24 и Павел – 20. (https://cgamos.ru/ispovedalny... Показать все
Место жительства
28.09.1864
Медведково, Ростокинская волость, Московский уезд
Согласно исповедной ведомости села Медведкова 1864 года числится дьячок Дмитрий Яковлев Лихарев - 61 год, у него жена Александра Семенова - 54 года, у них дети: Алексей - 26 лет, Павел - 22 года. Вдов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихарева Александра Семенова

Смерть
Неизвестно
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