Лихарев Дмитрий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Лихарев Яков Алексеев
Место жительства
1806
Согласно исповедальной ведомости 1806 года села Тимонино в доме 2 за №3 числится сын дьячка Якова Алексеева, Дмитрий - 2 года. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д.796 ч.3 л.187 Исповедальная ведомость 18... Показать все
Место жительства
02.01.1816
Согласно ревизской сказке священно-церковнослужителей 1816 года села Никольское в доме №3 числится сын дьячка Якова Алексеева, Дмитрий - по предыдущей сказке - 6 лет, по данной - 11 лет, обучается в Д... Показать все
Место жительства
1819
Согласно клировой ведомости 1819 года села Тимонино числится сын дьячка Якова Алексеева, Дмитрий - 15 лет. Обучается в Дмитровском училище. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1630 ч.4 лл.117об.-118об. К... Показать все
Работа или профессия
Между 22.10.1821 и 28.09.1823
с. Теплово (Тешилово?) Дмитровского уезда
Сперва в 1821 году октября 22 дня определен был Преосвященным Афанасием Епископом Дмитровским Дмитровского уезда к церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Теплова в пономаря, в которой в стихарь посв... Показать все
Образование
1821
Окончил Дмитровское уездное училище высшее отделение.
Работа или профессия
Между 28.09.1823 и 1858
Потом в 1823 году сентября 28 дня, тем же Преосвященным Афанасием Дмитровским переведен в означенную Троицкую, что в селе Купавна церковь в пономаря. На что из Московской Духовной консистории указ им... Показать все
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Финикова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Покровская Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Соловьева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Лихарев (троицкий) Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова
Рождение ребёнка
02.08.1833
Дочь: Даниловская Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова
(ЦХД до 1917 года ф.203 оп.745 д.1372 Метрическая книга села Купавны 1833 год).
Рождение ребёнка
18.01.1836
Сын: Лихарев Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Лихарев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Лихарев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова
Место жительства
1839
Согласно клировой ведомости 1839 года села Купавны числится пономарь Дмитрий Яковлев Лихарев. (Книга)
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Лихарева Александра Семенова
Место жительства
1848
Согласно ведомости о церквях Бронницкого и Богородского уезда 1848 года числится пономарь Дмитрий Яковлев Лихарев 42 лет, родился в Московской губернии Богородского уезда в селе Тимонино, из духовного... Показать все
Место жительства
16.09.1850
Согласно ревизской сказке священно-церковнослужителей и их семей села Купавна 1850 года числится пономарь Дмитрий Яковлев Лихарев - 43 года. (КНИГА).
Место жительства
1855
Согласно исповедальной ведомости 1855 года села Купавны за №9 числится пономарь Дмитрий Яковлев - 51 год. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д. л.627 Исповедальная ведомость села Купавны 1855 год)
Место жительства
02.12.1857
Согласно ревизской сказке 1857 года священно-церковнослужителей числится пономарь Дмитрий Яковлев Лихарев - 53 года. (книга)
Место жительства
24.09.1862
Согласно исповедальной ведомости в доме № 2 числится дьячок Дмитрий Яковлев Лихарев – 59 лет. Жена его Александра Семенова – 52 года. Дети их: Алексей – 24 и Павел – 20. (https://cgamos.ru/ispovedalny... Показать все
Место жительства
28.09.1864
Согласно исповедной ведомости села Медведкова 1864 года числится дьячок Дмитрий Яковлев Лихарев - 61 год, у него жена Александра Семенова - 54 года, у них дети: Алексей - 26 лет, Павел - 22 года. Вдов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно