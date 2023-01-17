Лихарева (Лихарева) Александра Семенова
Место рождения
Дата рождения05.04.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1810
Отец: Семен Андреев
Мать: Домна Михайлова
Крещение
10.04.1810
№ 20. Оной Троицкой церкви у пономаря Семена Андреева родилась дочь Александра. Молитвословил священник Алексей Семенов. Крещена того же месяца 10 дня. Восприемником был оной Троицкой церкви дьякон Ни... Показать все
Место жительства
02.01.1816
Согласно ревизской сказке села Купавны 1816 года в доме 4 числится дочь пономаря Семена Андреева, Александра - 5 лет. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1505 ч.9 лл. Ревизская сказка 1816 года села Купа... Показать все
Место жительства
1823
Согласно Клировой ведомости 1823 года села Купавна числится бывшего при оной церкви пономаря Семена Андреева и отосланного на военную службу жена Домна Михайлова с детьми. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.7... Показать все
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Финикова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Покровская Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Соловьева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Лихарев (троицкий) Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
02.08.1833
Дочь: Даниловская Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев
(ЦХД до 1917 года ф.203 оп.745 д.1372 Метрическая книга села Купавны 1833 год).
Место жительства
25.02.1834
Согласно ревизской сказке 1834 года Троицкой церкви села Купавны священнослужителей их жен и детей, в списке вновь прибывших после 7-ой ревизии за № 4 числится жена Пономаря Дмитрия Яковлева, Александ... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1836
Сын: Лихарев Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Лихарев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Лихарев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев
Место жительства
1848
Согласно клировой ведомости Троицкой церкви села Купавны числится жена пономаря Дмитрия Яковлева Лихарева, Александра Семенова - 38 лет. (книга)
Место жительства
1855
Согласно исповедальной ведомости 1855 года села Купавны за №9 числится жена пономаря Александра Семенова - 45 лет. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д. л.627 Исповедальная ведомость села Купавны 1855 год... Показать все
Место жительства
24.09.1862
Медведково, Ростокинская волость, Московский уезд
Согласно исповедальной ведомости в доме № 2 числится дьячок Дмитрий Яковлев Лихарев – 59 лет. Жена его Александра Семенова – 52 года. Дети их: Алексей – 24 и Павел – 20. (https://cgamos.ru/ispovedalny... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно