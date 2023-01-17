Лихарева (Лихарева) Александра Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарева (Лихарева) Александра Семенова

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

05.04.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1810

Отец: Семен Андреев

Мать: Домна Михайлова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Крещение
10.04.1810
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 20. Оной Троицкой церкви у пономаря Семена Андреева родилась дочь Александра. Молитвословил священник Алексей Семенов. Крещена того же месяца 10 дня. Восприемником был оной Троицкой церкви дьякон Ни... Показать все
Место жительства
02.01.1816
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке села Купавны 1816 года в доме 4 числится дочь пономаря Семена Андреева, Александра - 5 лет. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1505 ч.9 лл. Ревизская сказка 1816 года села Купа... Показать все
Место жительства
1823
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно Клировой ведомости 1823 года села Купавна числится бывшего при оной церкви пономаря Семена Андреева и отосланного на военную службу жена Домна Михайлова с детьми. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.7... Показать все
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Финикова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Покровская Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Соловьева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Лихарев (троицкий) Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
02.08.1833

Дочь: Даниловская Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев

Старая Купавна, Богородский, Московская область
(ЦХД до 1917 года ф.203 оп.745 д.1372 Метрическая книга села Купавны 1833 год).
Место жительства
25.02.1834
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке 1834 года Троицкой церкви села Купавны священнослужителей их жен и детей, в списке вновь прибывших после 7-ой ревизии за № 4 числится жена Пономаря Дмитрия Яковлева, Александ... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1836

Сын: Лихарев Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Лихарев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лихарев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Лихарев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев

Рождение ребёнка
1843

Сын: Лихарев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Лихарев Дмитрий Яковлев

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Место жительства
1848
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно клировой ведомости Троицкой церкви села Купавны числится жена пономаря Дмитрия Яковлева Лихарева, Александра Семенова - 38 лет. (книга)
Место жительства
1855
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1855 года села Купавны за №9 числится жена пономаря Александра Семенова - 45 лет. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д. л.627 Исповедальная ведомость села Купавны 1855 год... Показать все
Место жительства
24.09.1862
Медведково, Ростокинская волость, Московский уезд
Согласно исповедальной ведомости в доме № 2 числится дьячок Дмитрий Яковлев Лихарев – 59 лет. Жена его Александра Семенова – 52 года. Дети их: Алексей – 24 и Павел – 20. (https://cgamos.ru/ispovedalny... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихарев Дмитрий Яковлев

Смерть
Неизвестно
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