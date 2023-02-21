Лихарев Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Место жительства
1848
Согласно ведомости о церкви Живоначальной Троицы села Купавны за 1848 год числится сын Пономаря Дмитрия Яковлевича Лихарева, Петр 8 лет, обучается дома российской грамоте.
Место жительства
1855
Согласно Исповедальной ведомости 1855 года села Купавны за №9 числится сын Пономаря Дмитрия Яковлевича, Петр - 14. Обучается в Перервинском уездном училище. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д. л.627 Исп... Показать все
Место жительства
02.12.1857
Согласно ревизской сказке 1857 года священно-церковнослужителей числится сын пономаря Дмитрия Яковлевича Лихарева, Петр - 17 лет. Обучается в Московской семинарии на высшем отделении.(книга)
Рождение ребёнка
22.01.1876
Сын: Лихарев Александр Петрович
Мать ребёнка: Лихарева Александра Николаевна
с. Синьково Софьинской волости Бронницкого уезда Московской губернии
Работа или профессия
1878
Согласно свидетельству о рождении Марии Петровны Даниловской, крестным числится Бронницкого уезда села Синькова Сергеевской церкви дьякон Петр Дмитриевич Лихарев.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Лихарева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лихарева Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно