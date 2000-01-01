Лихарева (Зачатейская) Александра Николаевна
Место рожденияс. Шкинь Коломенского уезда Московской губернии
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Шкинь Коломенского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
22.01.1876
Сын: Лихарев Александр Петрович
Отец ребёнка: Лихарев Петр Дмитриевич
с. Синьково Софьинской волости Бронницкого уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Лихарев Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лихарев Петр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно