Лихарева (Зачатейская) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарева (Зачатейская) Александра Николаевна

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Место рождения

с. Шкинь Коломенского уезда Московской губернии

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Шкинь Коломенского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
22.01.1876

Сын: Лихарев Александр Петрович

Отец ребёнка: Лихарев Петр Дмитриевич

с. Синьково Софьинской волости Бронницкого уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Лихарев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихарев Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Лихарев Петр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихарев Петр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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