Лихарев Григорий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1836
Крещение
24.01.1836
№2 Восемнадцатого числа села Купавны вышеозначенной церкви у пономаря Дмитрия Яковлевича Лихарева и законной жены Александры Семеновны родился сын Григорий. Восприемниками были Николаевской, что при л... Показать все
Смерть
Неизвестно