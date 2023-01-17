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Лихарев Григорий Дмитриевич

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

18.01.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1836

Отец: Лихарев Дмитрий Яковлев

Мать: Лихарева Александра Семенова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Крещение
24.01.1836
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№2 Восемнадцатого числа села Купавны вышеозначенной церкви у пономаря Дмитрия Яковлевича Лихарева и законной жены Александры Семеновны родился сын Григорий. Восприемниками были Николаевской, что при л... Показать все
Смерть
Неизвестно
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