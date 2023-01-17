Лихарев (Троицкий) Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1832
Место жительства
25.02.1834
Согласно ревизской сказке 1834 года Троицкой церкви села Купавны священнослужителей их жен и детей, в списке вновь прибывших после 7-ой ревизии за № 4 числится сын Пономаря Дмитрия Яковлевича, Иван по... Показать все
Место жительства
1848
Согласно ведомости о церкви Живоначальной Троицы села Купавны 1848 год числится сын пономаря Дмитрия Яковлевича Лихарева, Иван 17 лет, обучается в духовной семинарии на низшем отделении и содержится н... Показать все
Место жительства
1850
Согласно ведомости о церкви Живоначальной Троицы села Купавны числится сын пономаря Дмирия Яковлевича Лихарева, Иван, возраст - 21 год, обучается в Московской духовной семинарии. (Книга)
Образование
1853
Обучался в Московской духовной семинарии
Посвящение в духовный сан
18.11.1855
с. Новоселки Серпуховского уезда Московской губернии.
Митрополитом Московским и Коломенским Филаретом был произведен во диакона к церкви с. Новоселок. (ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.2437, ч.7-8, лл.209-214)
Место жительства
1855
Согласно исповедальной ведомости села Купавны за 1855 год числится сын Пономаря Дмитрия Яковлева, Иван - 23 лет. Исключен из Епархиального ведомства. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д. л.627 Исповедаль... Показать все
Рождение ребёнка
1859
Сын: Троицкий Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Лихарева Агриппина Иванова
Посвящение в духовный сан
06.03.1861
Преображенская церковь, Старооспасский погост Серпуховского уезда Московской губернии
Был переведен во диакона к церкви Преображения Господня Староспасского погоста Серпуховского уезда (ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.2437, ч.7-8, лл.209-214).
Рождение ребёнка
1866
Сын: Лихарев (троицкий) Петр Иванович
Мать ребёнка: Лихарева Агриппина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно