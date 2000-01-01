Лихарева (Введенская) Агриппина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Троицкий Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Лихарев (троицкий) Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Лихарев (троицкий) Петр Иванович
Отец ребёнка: Лихарев (троицкий) Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно