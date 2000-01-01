Лихарева (Введенская) Агриппина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарева (Введенская) Агриппина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Троицкий Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Лихарев (троицкий) Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Лихарев (троицкий) Петр Иванович

Отец ребёнка: Лихарев (троицкий) Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихарев (троицкий) Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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