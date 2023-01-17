Финикова (Лихарева) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финикова (Лихарева) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1810 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Лихарев Дмитрий Яковлев

Мать: Лихарева Александра Семенова

Место жительства
25.07.1834
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке 1834 года Троицкой церкви села Купавны священнослужителей их жен и детей, в списке вновь прибывших после 7-ой ревизии за № 4 числится дочь Пономаря Дмитрия Яковлева, Екатерин... Показать все
Бракосочетание
1845

Муж: скрыто настройками приватности

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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