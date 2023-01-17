Финикова (Лихарева) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Место жительства
25.07.1834
Согласно ревизской сказке 1834 года Троицкой церкви села Купавны священнослужителей их жен и детей, в списке вновь прибывших после 7-ой ревизии за № 4 числится дочь Пономаря Дмитрия Яковлева, Екатерин... Показать все
Бракосочетание
1845
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно