Фиников Никифор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1845
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Работа или профессия
1848
Московской округи села Орлова Николаевской церкви дьячок | Метрическая книга Троицкой церкви с. Купавна 1848 г. № 6 4 июня Жених: Московского уезда села Владыкино Богородицерождественской церкви п... Показать все