Фиников Никифор Степанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Фиников Никифор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1845

Жена: Финикова (Лихарева) Екатерина Дмитриева

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Работа или профессия
1848
Московской округи села Орлова Николаевской церкви дьячок | Метрическая книга Троицкой церкви с. Купавна 1848 г. № 6 4 июня Жених: Московского уезда села Владыкино Богородицерождественской церкви п... Показать все

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