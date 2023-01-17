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Семен Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

До 1827

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Андрей Яковлев

Мать: не указана

Крещение
1788
Церковь Рождества Христова в Кудрине
Рождение ребёнка
05.04.1810

Дочь: Лихарева Александра Семенова

Мать ребёнка: Домна Михайлова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Место жительства
1811
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке 1811 года села Купавны священнослужителей числится вновь прибывший после 5-ой ревизии пономарь Семен Андреев, в пятую ревизию писан при отце своем пономаре Предчистенского со... Показать все
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Авдотья Семенова

Мать ребёнка: Домна Михайлова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Место жительства
02.01.1816
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке 1816 года священно-церковнослужителей мужского и женского пола за № 4 числится пономарь Семен Андреев по предыдущей переписи - 23 года, по этой - 27 лет. (ЦХД до 1917 года ф.... Показать все
Рождение ребёнка
1818

Сын: Михаил Семенов

Мать ребёнка: Домна Михайлова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
До 1827
Место жительства
25.02.1834
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке 1834 года Троицкой церкви села Купавны священнослужителей их жен и детей, за № 4 числится Пономарь Семен Андреев по предыдущей ревизии - 23 года. В 1819 году за разные непоря... Показать все
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