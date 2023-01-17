Семен Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиДо 1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Андрей Яковлев
Мать: не указана
Крещение
1788
Церковь Рождества Христова в Кудрине
Рождение ребёнка
05.04.1810
Дочь: Лихарева Александра Семенова
Мать ребёнка: Домна Михайлова
Место жительства
1811
Согласно ревизской сказке 1811 года села Купавны священнослужителей числится вновь прибывший после 5-ой ревизии пономарь Семен Андреев, в пятую ревизию писан при отце своем пономаре Предчистенского со... Показать все
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Авдотья Семенова
Мать ребёнка: Домна Михайлова
Место жительства
02.01.1816
Согласно ревизской сказке 1816 года священно-церковнослужителей мужского и женского пола за № 4 числится пономарь Семен Андреев по предыдущей переписи - 23 года, по этой - 27 лет. (ЦХД до 1917 года ф.... Показать все
Рождение ребёнка
1818
Сын: Михаил Семенов
Мать ребёнка: Домна Михайлова
Смерть
До 1827
Место жительства
25.02.1834
Согласно ревизской сказке 1834 года Троицкой церкви села Купавны священнослужителей их жен и детей, за № 4 числится Пономарь Семен Андреев по предыдущей ревизии - 23 года. В 1819 году за разные непоря... Показать все