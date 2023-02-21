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Андрей Яковлев

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Место рождения

Кремиченский погост Рузского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.03.1805

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кремиченский погост Рузского уезда
Работа или профессия
1776
Дьячок Спасской церкви села Котова, Курыкино тож Троицкой волости Московского уезда. (Книга:"Княже-Куракинские церкви и поместья : историко-археологический очерк, составленный свящ. Н. А. Скворцовым и... Показать все
Образование
20.11.1777
Служитель церкви Куракиных Иван Соловьев просит определить на освободившееся место дьячка же из села Котова Московского уезда Андрея Яковлева. Он и определен 20 ноября 1777 года. Родом он был из Креми... Показать все
Рождение ребёнка
1788

Сын: Семен Андреев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1795
Согласно ревизской сказке 1795 года числится пономарем в церкви Рождественской в Кудрине Предчистинского сорока. (ОХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1503 л.351 Ревизкая сказка 1811 священнослужителей сел... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
30.03.1805
Умер 30 марта 1805 года (метрическая книга за 1805 год.) (Согласно книги Н.Скворцова "Храм Рождества Христова в Кудрине" лл.60, 1898 год)
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