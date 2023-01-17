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Авдотья Семенова

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1788 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Семен Андреев

Мать: Домна Михайлова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Место жительства
02.01.1816
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке 1816 года села Купавны в доме №4 числится дочь пономаря Семена Андреева, Евдокия - 2 года. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1505 ч.9 лл. Ревизская сказка 1816 года села Купав... Показать все
Место жительства
1823
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно клировой ведомости Троицкой церкви села Купавны 1823 года значится дочь бывшего при оной церкви пономаря Семена Андреева и отосланного на военную службу, проживающая при своей матери Домне Ми... Показать все
Место жительства
25.02.1834
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке 1834 года Троицкой церкви села Купавны священнослужителей их жен и детей, за № 4 числится дочь пономаря Семена Андреева отосланного в Московское губернское правление, Авдотья... Показать все
Смерть
Неизвестно
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