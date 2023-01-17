Авдотья Семенова
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Семен Андреев
Мать: Домна Михайлова
Место жительства
02.01.1816
Согласно ревизской сказке 1816 года села Купавны в доме №4 числится дочь пономаря Семена Андреева, Евдокия - 2 года. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1505 ч.9 лл. Ревизская сказка 1816 года села Купав... Показать все
Место жительства
1823
Согласно клировой ведомости Троицкой церкви села Купавны 1823 года значится дочь бывшего при оной церкви пономаря Семена Андреева и отосланного на военную службу, проживающая при своей матери Домне Ми... Показать все
Место жительства
25.02.1834
Согласно ревизской сказке 1834 года Троицкой церкви села Купавны священнослужителей их жен и детей, за № 4 числится дочь пономаря Семена Андреева отосланного в Московское губернское правление, Авдотья... Показать все
Смерть
Неизвестно