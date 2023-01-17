Соловьева (Лихарева) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Лихарева) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Лихарев Дмитрий Яковлев

Мать: Лихарева Александра Семенова

Место жительства
25.07.1834
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке 1834 года Троицкой церкви села Купавны священнослужителей их жен и детей, в списке вновь прибывших после 7-ой ревизии за № 4 числится дочь Пономаря Дмитрия Яковлева, Марья - ... Показать все
Место жительства
1848
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости Троицкой церкви села Купавны числится при своем отце Дмитрии Яковлевиче Лихареве. Возраст 19 лет. Умеет читать и писать по-русски.(книга)
Место жительства
1850
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ведомости о церкви Живоначальной Троицы села Купавны при своем отце пономаре Дмитрии Яковлевиче Лихареве числится дочь Мария, возраст 21 год, умеет читать и писать по-русски.
Бракосочетание
27.09.1853

Муж: Соловьев Никанор Петров

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 12. Подольского уезда села Колычева Воскресенской церкви пономарь Никанор Петров Соловьев, вдовый первым браком, православного вероисповедания, вторым браком – 24 года. Девица Марья Дмитриева, дочь ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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