Соловьев Никанор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Никанор Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1853

Жена: Соловьева Мария Дмитриевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 12. Подольского уезда села Колычева Воскресенской церкви пономарь Никанор Петров Соловьев, вдовый первым браком, православного вероисповедания, вторым браком – 24 года. Девица Марья Дмитриева, дочь ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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