Соловьев Никанор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1853
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 12. Подольского уезда села Колычева Воскресенской церкви пономарь Никанор Петров Соловьев, вдовый первым браком, православного вероисповедания, вторым браком – 24 года. Девица Марья Дмитриева, дочь ... Показать все
Смерть
Неизвестно