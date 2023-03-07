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Лихарев Павел Дмитриевич

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

14.01.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Лихарев Дмитрий Яковлев

Мать: Лихарева Александра Семенова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Место жительства
1848
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ведомости о церкви Живоначальной Троицы села Купавны за 1848 год числится при отце своем Дмитрии Яковлевиче Лихареве сын Павел, возраст 5 лет.
Место жительства
1855
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости села Купавны за 1855 год числится сын Пономаря Дмитрия Яковлева, Павел - 12 лет. Обучается в Донском Духовном училище на низшем отделении. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.7... Показать все
Место жительства
02.12.1857
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке 1857 года священно-церковнослужителей села Купавны числится сын пономаря Дмитрия Яковлевича Лихарева, Павел. Обучается в Перервинском Духовном училище на низшем отделении.
Работа или профессия
03.11.1874
г. Волоколамск
Согласно записи в метрической книге поручителем брака студента Вифанской семинарии Петра Андреева Иванова, производящийся во священника к Волоколамскому Воскресенскому Собору является Клинского уезда ... Показать все
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Озерова Ольга Павловна

Мать ребёнка: Лихарева Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
21.07.1876

Сын: Лихарев Сергей Павлович

Мать ребёнка: Лихарева Екатерина Яковлевна

Демьяново, Клин, Московская область
Награда
21.03.1878
Москва, город федерального значения Москва
Московской епархией за честное служение во священстве передано архипастырьское его Высокопреосвященства благословение:священику Клинского уезда села Демьянова - Павлу Лихареву. (МЦВ ОО №9 от 09.04.201... Показать все
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Побединская Софья Павловна

Мать ребёнка: Лихарева Екатерина Яковлевна

Демьяново, Клин, Московская область
Награда
21.12.1879
Москва, город федерального значения Москва
За честное служение и другие заслуги, резолюцией Его Высокопреосвященства благословлен носить набедренник:Клинского уезда села Демьянова священник Павел Лихарев. (МЦВ ОО №4 от 17.02.1880 г.)
Работа или профессия
1890
В 1890 году в книге написано, что законоучителем церковно-приходской школы Демьяновской является священник Павел Дмитриевич Лихарев. (Шрамченко А. П. Справочная книжка Московской губернии 1890, стр.24... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихарева Екатерина Яковлевна

Смерть
14.01.1891
Демьяново, Клин, Московская область
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