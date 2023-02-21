Лихарева (Лихарева) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарева (Лихарева) Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Озерова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Лихарев Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.07.1876

Сын: Лихарев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Лихарев Павел Дмитриевич

Демьяново, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Побединская Софья Павловна

Отец ребёнка: Лихарев Павел Дмитриевич

Демьяново, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихарев Павел Дмитриевич

Смерть
1916
Демьяново, Клин, Московская область
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