Лихарева (Лихарева) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Озерова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Лихарев Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.07.1876
Отец ребёнка: Лихарев Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Побединская Софья Павловна
Отец ребёнка: Лихарев Павел Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1916