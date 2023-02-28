Даниловская (Лихарева) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниловская (Лихарева) Надежда Дмитриевна

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

02.08.1833

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1833

Отец: Лихарев Дмитрий Яковлев

Мать: Лихарева Александра Семенова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
(ЦХД до 1917 года ф.203 оп.745 д.1372 Метрическая книга села Купавны 1833 год).
Крещение
06.08.1833
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 41 Второго числа означенной Троицкой церкви у пономаря Дмитрия Яковлевича Лихарева и его законной жены Александры Семеновны родилась дочь Надежда.
Место жительства
1848
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ведомости о церкви Живоначальной Троицы Богородского уезда села Купавны за 1848 года числится при своем отце Дмитрии Яковлевиче Лихареве, возраст 15 лет. Читать и писать по-русски умеет.
Место жительства
1850
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ведомости о церкви Живоначальной Троицы села Купавны при своем отце пономаре Дмитрии Яковлевиче Лихареве числится дочь Надежда ,возраст 17 лет, читать и писать по-русски умеет.
Место жительства
1855
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости села Купавны за 1855 год числится дочь Пономаря Дмитрия Яковлева, Надежда - 20 лет. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д. л.627 Исповедальная ведомость села Купавна за 185... Показать все
Бракосочетание
21.08.1860

Муж: Даниловский Николай Петрович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Жених: вышеозначенной Троицкой церкви пономарь Николай Петров Даниловский, холост, 28 лет. Невеста: девица Надежда Дмитриева бывшего пономаря вышеозначенной Троицкой церкви Дмитрия Яковлева Лихарева д... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1861

Дочь: Иванова Марья Николаевна

Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
17.11.1862

Сын: Даниловский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Место жительства
1862
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1862 с. Купавны числится № 12 жена пономаря Николая Петровича, Надежда Дмитриевна, возраст 27 лет. (ЦИАМ ф.203 оп.747 д.1840 л.641 Исповедальная ведомость 1862 год с. ... Показать все
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Лаврова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Солдаткина Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
01.08.1869

Сын: Даниловский Петр Николаевич

Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Даниловский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
12.11.1870

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1872

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1874

Сын: Даниловский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
19.02.1876

Дочь: Кузнецова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
21.01.1878

Дочь: Махаева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
05.09.1882

Дочь: Софья Николаевна

Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
(ЦИАМ ф.203 оп.780 д.110 лл.27об-28 Метрическая книга 1882 год с.Купавна)
Место жительства
1904
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Вдова Надежда Дмитриевна Даниловская 69 лет, жена умершего псаломщика с. Купавны, Богородского уезда. Живет в доме местного псаламщика Ивана Николаевича Даниловского. Получает пенсию из казны в количе... Показать все
Место жительства
09.01.1917
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно клировой ведомости Троицкой церкви села Купавны старостой при церкви числится сиротствующая Надежда Дмитриевна Даниловская - 83 года, проживает при церкви, вдова умершего псаломщика. Получает... Показать все
Место жительства
09.01.1917
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Сиротствующая, проживает при церкви, вдова умершего псаломщика. Получает из государственного казначейства пенсию 50 рублей и из эмеритальной кассы 13 рублей 50 копеек в год (ЦИАМ ф.2127 оп.1 д.472 л.1... Показать все
Смерть
После 1917
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