Даниловская (Лихарева) Надежда Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1833
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Иванова Марья Николаевна
Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович
Сын: Даниловский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович
Дочь: Лаврова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович
Дочь: Солдаткина Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович
Сын: Даниловский Петр Николаевич
Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович
Сын: Даниловский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович
Сын: Даниловский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович
Дочь: Кузнецова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович
Дочь: Махаева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович
Дочь: Софья Николаевна
Отец ребёнка: Даниловский Николай Петрович