Махаева (Даниловская) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1878
Крещение
22.01.1878
Восприемники: Бронницкого уезда села Синькова Сергеевской церкви дьякон Петр Дмитриевич Лихарев и местного свещеника Петра Ивановича Петропавловского жена Александра Дмитриевна (https://cgamos.ru/metr... Показать все
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
23.02.1902
Дочь: Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Махаев Константин Иванович
с. Осеченок Бронницкого уезда Московской области
Рождение ребёнка
?.04.1903
Дочь: Клавдия Константиновна
Отец ребёнка: Махаев Константин Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1904
Сын: Махаев Николай Константинович
Отец ребёнка: Махаев Константин Иванович
с. Осеченок Бронницкого уезда Московской области
Место жительства
1904
Сиротствующая: Вдова Надежда Дмитриевна Даниловская 69 лет, жена умершего псаломщика с. Купавны Богородского уезда. Живет в доме местного псаломщика Ивана Николаевича Даниловского, у нее в семье числи... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1907
Сын: Махаев Александр Константинович
Отец ребёнка: Махаев Константин Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1909
Дочь: Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Махаев Константин Иванович
с.Тырычево Подольского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
16.10.1910
Сын: Махаев Михаил Константинович
Отец ребёнка: Махаев Константин Иванович
Место жительства
1910
Церковь Рождества Христова в погосте Христорождественнском Клинского уезда.
Согласно клировой ведомости церкви Рождества Христова в погосте Христорождественнском Клинского уезда числится псаломщик Константин Иванович Махаев, жена у него Мария Николаевна - родилась 23 января 1... Показать все
Смерть
Неизвестно