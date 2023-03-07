Махаева (Даниловская) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махаева (Даниловская) Мария Николаевна

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

21.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1878

Отец: Даниловский Николай Петрович

Мать: Даниловская Надежда Дмитриевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Крещение
22.01.1878
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Восприемники: Бронницкого уезда села Синькова Сергеевской церкви дьякон Петр Дмитриевич Лихарев и местного свещеника Петра Ивановича Петропавловского жена Александра Дмитриевна (https://cgamos.ru/metr... Показать все
Бракосочетание
1900

Муж: Махаев Константин Иванович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1902

Дочь: Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Махаев Константин Иванович

с. Осеченок Бронницкого уезда Московской области
Рождение ребёнка
?.04.1903

Дочь: Клавдия Константиновна

Отец ребёнка: Махаев Константин Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1904

Сын: Махаев Николай Константинович

Отец ребёнка: Махаев Константин Иванович

с. Осеченок Бронницкого уезда Московской области
Место жительства
1904
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Сиротствующая: Вдова Надежда Дмитриевна Даниловская 69 лет, жена умершего псаломщика с. Купавны Богородского уезда. Живет в доме местного псаломщика Ивана Николаевича Даниловского, у нее в семье числи... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1907

Сын: Махаев Александр Константинович

Отец ребёнка: Махаев Константин Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1909

Дочь: Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Махаев Константин Иванович

с.Тырычево Подольского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
16.10.1910

Сын: Махаев Михаил Константинович

Отец ребёнка: Махаев Константин Иванович

Место жительства
1910
Церковь Рождества Христова в погосте Христорождественнском Клинского уезда.
Согласно клировой ведомости церкви Рождества Христова в погосте Христорождественнском Клинского уезда числится псаломщик Константин Иванович Махаев, жена у него Мария Николаевна - родилась 23 января 1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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