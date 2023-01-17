Махаев Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
01.09.1896
Спасо-Вифанская духовная семинария
Уволен из 2 класса Спасо-Вифанской духовной семинарии. Сын священника. (ЦИАМ ф.1371 оп.1 д.98 л.17-24 (ММ))
Работа или профессия
27.02.1897
с. Шоша Клинского уезда
Был назначен на должность учителя Воскресенской церковно-приходской школы. (ЦИАМ ф.1371 оп.1 д.98 л.17-24(ММ)
Место жительства
1899
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Сеченок Бронницкого уезда
Согласно клировой ведомости церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Осеченок служит псаломщик Константин Иванович Махаев - 22 года. (ЦИАМ ф.20-3 оп.744 д.2542 ч.7-8 лл.236-241 (ММ))
Бракосочетание
1900
Жена: Махаева Мария Николаевна
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1902
Дочь: Лидия Константиновна
Мать ребёнка: Махаева Мария Николаевна
с. Осеченок Бронницкого уезда Московской области
Рождение ребёнка
?.04.1903
Дочь: Клавдия Константиновна
Мать ребёнка: Махаева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
05.12.1904
Сын: Махаев Николай Константинович
Мать ребёнка: Махаева Мария Николаевна
с. Осеченок Бронницкого уезда Московской области
Рождение ребёнка
27.11.1907
Сын: Махаев Александр Константинович
Мать ребёнка: Махаева Мария Николаевна
Место жительства
31.03.1908
Тарычево, Ленинский муниципальный район, Московская область
Псаломщик церкви с. Осеченок Константин Махаев перемещен навакансию псаломщика к Богородицерождественнской цекви села Тырачева Подольского уезда. (МЦВ ОО 15,16 1908 год,стр 102 (ММ))
Рождение ребёнка
02.03.1909
Дочь: Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Махаева Мария Николаевна
с.Тырычево Подольского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
16.10.1910
Сын: Махаев Михаил Константинович
Мать ребёнка: Махаева Мария Николаевна
Место жительства
1910
Церковь Рождества Христова в погосте Христорождественнском Клинского уезда
Согласно клировой ведомости Церкови Рождества Христова в погосте Христорождественнском Клинского уезда числиться псаломщик Константин Иванович Махаев. (ЦИАМ ф.1371 оп.1 д.10 ч.2 лл.90-96 (ММ)
Место жительства
1916
с. Дегунино Московского уезда Московской губернии
Согласно клировой ведомости 1916 года Борисоглебской церкви села Дегунина числиться псаломщик Константин Иванович Махаев - 39 лет. (ЦИАМ ф.1371 оп.1 д.98 лл.17-24 (ММ))
Смерть
Неизвестно