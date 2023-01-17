Даниловский Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Место жительства
1904
Сиротствующая: Вдова Надежда Дмитриевна Даниловская 69 лет, жена умершего псаломщика с. Купавны Богородского уезда. Живет в доме местного псаломщика Ивана Николаевича Даниловского, у нее в семье числи... Показать все
Смерть
Неизвестно