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(Даниловская) Екатерина Николаева

Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

12.11.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1870 ст.

Отец: Даниловский Николай Петров

Мать: Даниловская (Лихарева) Надежда Дмитриева

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Крещение
15.11.1870 ст.
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Родители: приходской Троицкой церкви пономарь Николай Петров Даниловский и законная жена его Надежда Дмитриева. Восприемники: города Подольска мещанин Иван Васильев Смирнов, приходского священника Пет... Показать все
Место жительства
1904 ст.
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Сиротствующая: Вдова Надежда Дмитриева Даниловская - 69 лет, жена умершего псаломщика с. Купавны Богородского уезда. Живет в доме местного псаломщика Ивана Николаева Даниловского, у нее в семье числит... Показать все
Смерть
Неизвестно

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