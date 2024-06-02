(Даниловская) Екатерина Николаева
Место рождения
Дата рождения12.11.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1870 ст.
Крещение
15.11.1870 ст.
Родители: приходской Троицкой церкви пономарь Николай Петров Даниловский и законная жена его Надежда Дмитриева. Восприемники: города Подольска мещанин Иван Васильев Смирнов, приходского священника Пет... Показать все
Место жительства
1904 ст.
Сиротствующая: Вдова Надежда Дмитриева Даниловская - 69 лет, жена умершего псаломщика с. Купавны Богородского уезда. Живет в доме местного псаломщика Ивана Николаева Даниловского, у нее в семье числит... Показать все
Смерть
Неизвестно