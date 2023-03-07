Даниловский Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1874
Крещение
28.01.1874
Родители: Приходской Троицкой церкви пономарь Николай Петрович Даниловский и его законная жена Надежда Дмитриевна, оба православного вероисповедания. Восприемники: Подольский мещанин Иван Васильевич С... Показать все
Образование
1892
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Иконописное духовное училище и в оном окончил курс в 1892 году
Образование
1892
Иконописное духовное училище
Посвящение в духовный сан
15.04.1893
Преосвященным Тихоном на псаломщикое место к Богородице-Рождественской церкви села Васькина Серпуховского уезда определен окончивший курс в Иконописном училище Иван Даниловский, на что имеет указ от 1... Показать все
Место жительства
1898
Согласно клировой ведомости 1898 года церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Новорождествена Васькино тож, Серпуховского уезда служит псаломщик Иван Николаевич Даниловский - 24 года. Родился в сем... Показать все
Посвящение в духовный сан
13.01.1903
Определен псаломщиком в церковь Живоначальной Троицы Богородского уезда села Купавны.
Место жительства
1904
Согласно клировой ведомости 1904 года церкви Живоначальной Троицы села Купавны служит псаломщик Иван Николаевич Даниловский - 30 лет. Женат первым браком. Указ и грамоту имеет. В семье у него жена его... Показать все
Место жительства
1909
Согласно клировой ведомости 1909 года церкви Живоначальной Троицы села Купавны служит псаломщик Иван Николаевич Даниловский - 35 лет. При том же храме находится сиротствующая вдова умершего псаломщика... Показать все
Награда
09.05.1915
"Имею благодарность от Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны за сделанное мною сбор пожертвований от прихожан на нужды действующей армии за №7033".
Место жительства
1916
Согласно клировой ведомости 1916 года Христорождественнской церкви города Коломны числиться диакон Иоанн Николаев Даниловский - 42 года. Казенного жалования не получает. % из приходского капитала за и... Показать все
Место жительства
02.09.1917
Михайло-Архангельская церковь погоста Дорков Бронницкого уезда Московской губернии
Диакон Христорождественской церкви города Коломны Иоанн Даниловский перемещен на диаконовскую вакансию при Михайло-Архангельской церкви погоста Дорков, Бронницкого уезда. (Московский церковный голос №... Показать все
Место жительства
1918
Михайло-Архангельская церковь погоста Дорков Бронницкого уезда
Согласно клировой ведомости 1918 года Михайло-Архангельской церкви погоста Дорков Бронницкого уезда служит диакон Иоанн Николаевич Даниловский - 44 года. (ЦИАМ ф.1176 оп.1 д.295 лл.43-49 СФ (ММ)).
Место жительства
1923
Михайло-Архангельская церковь погоста Дорков Бронницкого района
По послужному списку 1923 года при Михайло-Архангельской церкви погоста Дорков 1-го благочиннического округа 2-го отделения диакон Иоанн Николаевич Даниловский - 49 лет. (РГИА ф.831 д.234 л.90об-91(ММ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно