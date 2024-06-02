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(Даниловская) Софья Николаева

Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

05.09.1882 ст.

Дата смерти

10.09.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1882 ст.

Отец: Даниловский Николай Петров

Мать: Даниловская (Лихарева) Надежда Дмитриева

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Крещение
07.09.1882 ст.
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Родители: приходской Троицкой церкви пономарь Николай Петров Даниловский и его законная жена Надежда Дмитриева, оба православного вероисповедания. Восприемники: Клинского уезда села Тешилова Михайло-А... Показать все
Смерть
10.09.1882 ст.
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Причина смерти: от слабости

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