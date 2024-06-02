(Даниловская) Софья Николаева
Место рождения
Дата рождения05.09.1882 ст.
Дата смерти10.09.1882 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1882 ст.
Крещение
07.09.1882 ст.
Родители: приходской Троицкой церкви пономарь Николай Петров Даниловский и его законная жена Надежда Дмитриева, оба православного вероисповедания. Восприемники: Клинского уезда села Тешилова Михайло-А... Показать все
Смерть
10.09.1882 ст.
Причина смерти: от слабости