Солдаткина (Даниловская) Елизавета Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткина (Даниловская) Елизавета Николаева

Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867 ст.

Отец: Даниловский Николай Петров

Мать: Даниловская (Лихарева) Надежда Дмитриева

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
28.07.1886 ст.

Муж: Солдаткин Николай Гаврилов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
09.07.1887 ст.

Сын: Солдаткин Гавриил Николаев

Отец ребёнка: Солдаткин Николай Гаврилов

Орехово, Кудыкинская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1891 ст.

Сын: Солдаткин Виктор Николаев

Отец ребёнка: Солдаткин Николай Гаврилов

Орехово, Кудыкинская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1893 ст.

Дочь: Солдаткина Клавдия Николаева

Отец ребёнка: Солдаткин Николай Гаврилов

Орехово, Кудыкинская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1902 ст.

Сын: Солдаткин Павел Николаев

Отец ребёнка: Солдаткин Николай Гаврилов

Орехово, Кудыкинская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1905 ст.

Сын: Солдаткин Борис Николаев

Отец ребёнка: Солдаткин Николай Гаврилов

Орехово, Кудыкинская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1906 ст.

Сын: Солдаткин Сергей Николаев

Отец ребёнка: Солдаткин Николай Гаврилов

Орехово, Кудыкинская волость, Покровский уезд
Смерть
Неизвестно

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