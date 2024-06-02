Солдаткина (Даниловская) Елизавета Николаева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867 ст.
Бракосочетание
28.07.1886 ст.
Рождение ребёнка
09.07.1887 ст.
Сын: Солдаткин Гавриил Николаев
Отец ребёнка: Солдаткин Николай Гаврилов
Рождение ребёнка
27.12.1891 ст.
Сын: Солдаткин Виктор Николаев
Отец ребёнка: Солдаткин Николай Гаврилов
Рождение ребёнка
12.05.1893 ст.
Дочь: Солдаткина Клавдия Николаева
Отец ребёнка: Солдаткин Николай Гаврилов
Рождение ребёнка
14.05.1902 ст.
Отец ребёнка: Солдаткин Николай Гаврилов
Рождение ребёнка
30.03.1905 ст.
Отец ребёнка: Солдаткин Николай Гаврилов
Рождение ребёнка
06.10.1906 ст.
Сын: Солдаткин Сергей Николаев
Отец ребёнка: Солдаткин Николай Гаврилов
Смерть
Неизвестно