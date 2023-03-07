Кузнецова (Даниловская) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Даниловская) Евдокия Николаевна

Кузнецова (Даниловская) Евдокия Николаевна

avatar

Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

19.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1876

Отец: Даниловский Николай Петрович

Мать: Даниловская Надежда Дмитриевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Крещение
22.02.1876
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Родители: приходской Троицкой церкви пономарь Николай Петров Даниловский и законная жена его Надежда Дмитриева. Восприемники: московский мещанин Николай Иосифов Киндвирин (?) и приходский Троицкой цер... Показать все
Место жительства
1904
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Сиротствующая: Вдова Надежда Дмитриевна Даниловская 69 лет, жена умершего псаломщика с. Купавны Богородского уезда. Живет в доме местного псаломщика Ивана Николаевича Даниловского, у нее в семье числи... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close