Кузнецова (Даниловская) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1876
Крещение
22.02.1876
Родители: приходской Троицкой церкви пономарь Николай Петров Даниловский и законная жена его Надежда Дмитриева. Восприемники: московский мещанин Николай Иосифов Киндвирин (?) и приходский Троицкой цер... Показать все
Место жительства
1904
Сиротствующая: Вдова Надежда Дмитриевна Даниловская 69 лет, жена умершего псаломщика с. Купавны Богородского уезда. Живет в доме местного псаломщика Ивана Николаевича Даниловского, у нее в семье числи... Показать все
Смерть
Неизвестно