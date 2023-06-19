Даниловский Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1869
Дата смерти04.10.1874
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1869
Крещение
06.08.1869
Родители: Вышеписанной Троицкой церкви пономарь Николай Петров Даниловский и законная жена его Надежда Дмитриева, оба православного вероисповедания. Восприемники: Подольский мещанин Иван Васильев Смир... Показать все
Смерть
04.10.1874
Причина смерти: от воспаления
Похороны
07.10.1874
на общем кладбище