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Даниловский Петр Николаевич

Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

01.08.1869

Дата смерти

04.10.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1869

Отец: Даниловский Николай Петрович

Мать: Даниловская Надежда Дмитриевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Крещение
06.08.1869
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Родители: Вышеписанной Троицкой церкви пономарь Николай Петров Даниловский и законная жена его Надежда Дмитриева, оба православного вероисповедания. Восприемники: Подольский мещанин Иван Васильев Смир... Показать все
Смерть
04.10.1874
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Причина смерти: от воспаления
Похороны
07.10.1874
на общем кладбище