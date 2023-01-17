Лаврова (Даниловская) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Место жительства
1904
Сиротствующая: вдова Надежда Дмитриевна Даниловская 69 лет, жена умершего псаломщика с. Купавны, Богородского уезда. Живет в доме местного псаломщика Ивана Николаевича Даниловского, у нее в семье числ... Показать все
Смерть
Неизвестно