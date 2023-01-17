Лаврова (Даниловская) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврова (Даниловская) Анна Николаевна

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Даниловский Николай Петрович

Мать: Даниловская Надежда Дмитриевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Место жительства
1904
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Сиротствующая: вдова Надежда Дмитриевна Даниловская 69 лет, жена умершего псаломщика с. Купавны, Богородского уезда. Живет в доме местного псаломщика Ивана Николаевича Даниловского, у нее в семье числ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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