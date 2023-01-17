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Лихарев Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Лихарев Дмитрий Яковлев

Мать: Лихарева Александра Семенова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Место жительства
1848
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ведомости о церкви Живоначальной Троицы села Купавны за 1848 год числится сын пономаря Дмитрия Яковлева Лихарева, Алексей возраст 10 лет, обучается в Перервинском приходском училище во 2-ом к... Показать все
Место жительства
1855
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1855 года села Купавны за №9 числится сын пономаря Дмитрия Яковлева, Алексей - 17 лет. Обучается в Перервинском уездном училище на высшем отделении. (ЦХД до 1917 года ... Показать все
Место жительства
02.12.1857
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке 1857 года священно-церковнослужителей села Купавны, числится сын пономаря Дмитрия Яковлева Лихарева, Алексей - 19 лет. Обучается в Спасо-Вифанской семинарии на низшем отделен... Показать все
Работа или профессия
1862
с. Подсолнечное Клинского уезда Московской губерни
Согласно списку выпускников Вифанской академиии числится Алексей Лихарев, дьякон в селе Подсолнечном Клинского уезда. Выпуск 1862 года, 2 разряд.
Образование
1862
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно свидетельству о рождении Николая Николаевича Даниловского, в восприемниках числится кончивший курс Богословского учения Спасо-Вифанской семинарии сего 1862 года воспитанник Алексей Дмитриев Л... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1871

Сын: Лихарев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Лихарева Наталья Сергеевна

с. Тетьково Клинский езда Московской губернии
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Милославина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Лихарева Наталья Сергеевна

Место жительства
1882
с. Тешилово Клинского уезда Московской губернии.
Согласно свидетельству о рождении Софьи Николаевны Даниловской, в восприемниках числится Клинского уезда села Тешилово Михайло-Архангельской церкви дьякон Алексей Дмитриевич Лихарев.
Смерть
Неизвестно
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