Лихарев Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Место жительства
1848
Согласно ведомости о церкви Живоначальной Троицы села Купавны за 1848 год числится сын пономаря Дмитрия Яковлева Лихарева, Алексей возраст 10 лет, обучается в Перервинском приходском училище во 2-ом к... Показать все
Место жительства
1855
Согласно исповедальной ведомости 1855 года села Купавны за №9 числится сын пономаря Дмитрия Яковлева, Алексей - 17 лет. Обучается в Перервинском уездном училище на высшем отделении. (ЦХД до 1917 года ... Показать все
Место жительства
02.12.1857
Согласно ревизской сказке 1857 года священно-церковнослужителей села Купавны, числится сын пономаря Дмитрия Яковлева Лихарева, Алексей - 19 лет. Обучается в Спасо-Вифанской семинарии на низшем отделен... Показать все
Работа или профессия
1862
с. Подсолнечное Клинского уезда Московской губерни
Согласно списку выпускников Вифанской академиии числится Алексей Лихарев, дьякон в селе Подсолнечном Клинского уезда. Выпуск 1862 года, 2 разряд.
Образование
1862
Согласно свидетельству о рождении Николая Николаевича Даниловского, в восприемниках числится кончивший курс Богословского учения Спасо-Вифанской семинарии сего 1862 года воспитанник Алексей Дмитриев Л... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1871
Сын: Лихарев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Лихарева Наталья Сергеевна
с. Тетьково Клинский езда Московской губернии
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Милославина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Лихарева Наталья Сергеевна
Место жительства
1882
с. Тешилово Клинского уезда Московской губернии.
Согласно свидетельству о рождении Софьи Николаевны Даниловской, в восприемниках числится Клинского уезда села Тешилово Михайло-Архангельской церкви дьякон Алексей Дмитриевич Лихарев.
Смерть
Неизвестно