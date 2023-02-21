Лихарева (Воздвиженская) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1871
Сын: Лихарев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Лихарев Алексей Дмитриевич
с. Тетьково Клинский езда Московской губернии
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Милославина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Лихарев Алексей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно