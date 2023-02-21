Лихарева (Воздвиженская) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарева (Воздвиженская) Наталья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1871

Сын: Лихарев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Лихарев Алексей Дмитриевич

с. Тетьково Клинский езда Московской губернии
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Милославина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Лихарев Алексей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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