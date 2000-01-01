Милославина (Лихарева) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Введенская Антонина Петровна
Отец ребёнка: Милославин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Преображенская Варвара Петровна
Отец ребёнка: Милославин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Советова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Милославин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Воронцова Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Милославин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Милославин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Розанова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Милославин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Милославин Петр Иванович
с. Волдыши Дмитровского уезда
Рождение ребёнка
1913
Сын: Милославин Николай Петрович
Отец ребёнка: Милославин Петр Иванович
с. Волдыши Дмитровского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955