Милославина (Лихарева) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милославина (Лихарева) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Лихарев Алексей Дмитриевич

Мать: Лихарева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Введенская Антонина Петровна

Отец ребёнка: Милославин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Преображенская Варвара Петровна

Отец ребёнка: Милославин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Советова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Милославин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Воронцова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Милославин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Милославин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Розанова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Милославин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Милославин Иван Петрович

Отец ребёнка: Милославин Петр Иванович

с. Волдыши Дмитровского уезда
Рождение ребёнка
1913

Сын: Милославин Николай Петрович

Отец ребёнка: Милославин Петр Иванович

с. Волдыши Дмитровского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милославин Петр Иванович

Смерть
1955
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