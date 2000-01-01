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Милославин Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Милославин Иоанн Григорьев

Мать: Милославина Анна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Введенская Антонина Петровна

Мать ребёнка: Милославина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Преображенская Варвара Петровна

Мать ребёнка: Милославина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Советова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Милославина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Воронцова Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Милославина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Милославина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Розанова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Милославина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Милославин Иван Петрович

Мать ребёнка: Милославина Анна Алексеевна

с. Волдыши Дмитровского уезда
Рождение ребёнка
1913

Сын: Милославин Николай Петрович

Мать ребёнка: Милославина Анна Алексеевна

с. Волдыши Дмитровского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милославина Анна Алексеевна

Смерть
1934
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