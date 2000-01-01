Милославин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Милославин Иоанн Григорьев
Мать: Милославина Анна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Введенская Антонина Петровна
Мать ребёнка: Милославина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Преображенская Варвара Петровна
Мать ребёнка: Милославина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Советова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Милославина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Воронцова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Милославина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Милославина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Розанова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Милославина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Милославина Анна Алексеевна
с. Волдыши Дмитровского уезда
Рождение ребёнка
1913
Сын: Милославин Николай Петрович
Мать ребёнка: Милославина Анна Алексеевна
с. Волдыши Дмитровского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1934