Милославина (Милославина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милославина (Милославина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Милославин Петр Иванович

Отец ребёнка: Милославин Иоанн Григорьев

Рождение ребёнка
1869

Сын: Милославин Павел Иванович

Отец ребёнка: Милославин Иоанн Григорьев

Рождение ребёнка
1870

Сын: Милославин Николай Иванович

Отец ребёнка: Милославин Иоанн Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милославин Иоанн Григорьев

Смерть
1875
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