Милославина (Милославина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Милославин Иоанн Григорьев
Рождение ребёнка
1869
Сын: Милославин Павел Иванович
Отец ребёнка: Милославин Иоанн Григорьев
Рождение ребёнка
1870
Сын: Милославин Николай Иванович
Отец ребёнка: Милославин Иоанн Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1875