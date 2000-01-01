Милославин Иоанн Григорьев
Место рожденияс. Тешилово Дмитровского уезда
Дата рождения1837
Дата смерти1875
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Милославин Григорий
Мать: Милославина Евдокия
с. Тешилово Дмитровского уезда
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Милославина Анна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Милославин Павел Иванович
Мать ребёнка: Милославина Анна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Милославин Николай Иванович
Мать ребёнка: Милославина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милославина Анна
Смерть
1875