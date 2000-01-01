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Милославин Иоанн Григорьев

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Место рождения

с. Тешилово Дмитровского уезда

Дата рождения

1837

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Милославин Григорий

Мать: Милославина Евдокия

с. Тешилово Дмитровского уезда
Рождение ребёнка
1866

Сын: Милославин Петр Иванович

Мать ребёнка: Милославина Анна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Милославин Павел Иванович

Мать ребёнка: Милославина Анна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Милославин Николай Иванович

Мать ребёнка: Милославина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милославина Анна

Смерть
1875
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