Милославина (Андреева) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Милославин Иоанн Григорьев
Отец ребёнка: Милославин Григорий
с. Тешилово Дмитровского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Милославин Григорий
Смерть
Неизвестно