Милославина (Андреева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милославина (Андреева) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Милославин Иоанн Григорьев

Отец ребёнка: Милославин Григорий

с. Тешилово Дмитровского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милославин Григорий

Смерть
Неизвестно
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